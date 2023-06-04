İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı olarak görevi Süleyman Soylu'dan devraldı

28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı görevine tekrar Recep Tayyip Erdoğan seçildi.

Bu nedenle, terörle mücadelede önemli bir rol oynayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yerine kimin atanacağı merak konusu haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni kabinesini açıkladı.

Yeni kabinede İçişleri Bakanlığı'na İstanbul Valisi Ali Yerlikaya atandı.

Önceki Bakan Süleyman Soylu ise AK Parti İstanbul Milletvekili olarak görevlendirildi.

Yerlikaya, saat 12:00 itibarıyla İçişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen devir teslim töreniyle görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

Törende konuşan eski Bakan Soylu, "Aziz milletimizin emrinde olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hepinizi sevgiyle yad ediyorum" dedi.

Yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şu ifadeleri kullandı:

"Sayın bakanıma teşekkürlerimi sunuyorum. Hizmet bayrağını sizden devralmak bizim için büyük bir onurdur. Edirne'den Hakkari'ye kadar tüm vatanımızda, bayrağımızın dalgalanmasıyla birlikte 85 milyon insanımızı huzur ve güven içinde yaşatmak, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü korumak varlık sebebimizdir.

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