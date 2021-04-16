İçişleri Bakanlığında kısmi kapanma açıklaması: Nikah serbest, tören yasak; kuaför serbest, güzellik salonu yasak!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında havaların ısınması, aşının getirdiği rehavet ve Ramazan ayı ile birlikte artan pozitif vaka sayıları hükümeti yeni önlemler almaya zorlarken iki hafta uygulanması planlanan kısmi kapanma uygulaması devreye sokuldu.

Kısmi kapanma ile birlikte açıklanan kısıtlama kararları vatandaşın kafasında soru işaretlerine sebep olurken İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bir açıklama daha yayımladı. Bu kapsamda, resmi nikah işlemlerinin yapılabileceği belirtilirken tören ve merasimlere asla izin verilmeyeceği bilgisinin yanı sıra şehirlerarası seyahat güncellemesi, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı yasakları, kuaför, güzellik salonları, dinlenme tesislerinde restoran ve lokantalar, turistlere uygulanacak Kovid-19 kısıtlamaları gibi birçok soruya yanıt verildi. İşte bakanlığın yeni açıklamasının detayları…

ÖZEL ARACIMLA ŞEHİRLERARASI SEYAHAT YAPABİLİR MİYİM?

Sokağa çıkma ile ilgili herhangi bir kısıtlama bulunmayan zaman aralıkları (saat 19.00-saat 05.00) içinde kalmak koşuluyla özel araçlarla şehirlerarası seyahat yapılabilecek. Varış şehrine ulaşılamamış olsa bile sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında seyahat izin belgesi olmayanların yolculuğa devam etmesine müsaade edilmeyecek.

EVLENEBİLİR MİYİM?

Tören, nikâh merasimi ya da düğün yapmaksızın resmi evlenme işlemleri gerçekleştirilebilecek. Ancak ilgili genelgede belirtildiği şekilde 17 Mayıs 2021 tarihine kadar nişan, kına, tören, nikah merasimi ya da düğün yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek.

DİNLENME TESİSİ VE MOLA YERLERİNDE YEMEK YİYEBİLİR MİYİM?

İl-İlçe Umumi Hıfzıssıhha kurullarınca izin verilen, yerleşim birimleri sınırları dışındaki karayolları üzerinde, şehirlerarası seyahat edenlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dinlenme tesislerindeki yeme-içme yerleri, sadece şehirler arası seyahat edenlere hizmet sunulması ve aynı masada ikiden fazla kişiye servis açılmaması kaydıyla masada servis şeklinde hizmet verebilecek.

TURİSTLER KISITLAMALARDAN MUAF MI?

Turistik faaliyetler kapsamında geçici veya kısa süreyle Türkiye’de bulunan yabancı turistler, hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduklarından, yabancı turistlere yönelik tur ve transfer hizmetlerini sağlayacak seyahat acenteleri, turist taşıma aracı belgesi olan profesyonel turist taşıma araçları sürücüleri ile rehberlik faaliyetlerini yürütecek turist rehberi kokartı ve kimlik kartı sahibi profesyonel turist rehberleri, sadece yabancı turistlere hizmet sunmak ve yetkili seyahat acentesinden görev bölgesi, görevin amacı ve yolculuk güzergahını veya tur programını içerecek şekilde belge almak kaydıyla belirli süre ve günlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olacak.

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPAMAZ MIYIZ?

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler gibi sendikaların da genel kurul dahil geniş katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar izin verilmeyecek.

VERGİ BEYANNEMELERİ VERİLEMEYECEK Mİ?

Serbest mali müşavirleri ile çalışanları, Kurumlar Vergisi beyannamesinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar verilmesi gerekliliği nedeniyle 17-18 Nisan ile 24-25 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar günlerine mahsus olmak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak. Bu durum sadece muafiyet nedenine bağlı olarak mali müşavirler ile çalışanlarının ikametlerinden iş yerlerine gidiş ve gelişleri ile sınırlı olacak. Aksi durumda muafiyetin kötüye kullanımı nedeniyle adli ve idari yaptırım uygulanabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ/18 YAŞ ALTIYIM. ŞEHİRLERARASI SEYAHAT EDEBİLİR MİYİM?

65 yaş ve üzeri vatandaşların, hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki özel veya toplu ulaşım araçlarıyla şehirler arası seyahati izne tabi olacak.

18 yaş altı gençler ve çocuklar için ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla, sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesinde şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilecek.

SEYAHAT YASAĞINDAN MUAF OLABİLİR MİYİM?

Taburcu edilme veya doktor randevusu bulunma, yakınının vefatı, bulunduğu şehirde kalacak yerinin olmaması, merkezi sınavlara katılım, Askerlik hizmetini tamamlama, sözleşmeye davet yazısı alma ve cezaevinden salıverilme gibi herhangi bir zorunlu hali bulunmayanlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde sadece toplu ulaşım araçlarıyla şehirlerarası seyahat edebilecek.

Şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler seyahat güzergâhı ve zamanı ile sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

SALONUM HEM KUAFÖR HEM GÜZELLİK MERKEZİ OLARAK HİZMET VERİYOR VAR NE OLACAK?

Hem kuaför hem de güzellik merkezi ya da salonu niteliğindeki işyerleri ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecek, güzellik merkezi veya salonu hizmetlerini sunamayacak.