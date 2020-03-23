İçişleri Bakanlığından 8 belediyeye yeni görevlendirme

İçişleri Bakanlığı; Batman, Ergani, Eğil, Lice, Silvan, Güroymak, Halfeli, Gökçebağ belediye başkanlarını görevden uzaklaştırdı, yerlerine yeni görevlendirmeler yaptı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2020/2651 sayılı soruşturması ile "Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından 2019/5271 sayılı soruşturması devam eden ayrıca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 2020/3553 sayılı soruşturma yürütülen ve bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir'in yerine Belediye Başkan Vekili olarak Batman Valisi Hulusi Şahin görevlendirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/18355 sayılı dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etmek" suçlarından soruşturma yürütülen ve bu kapsamda gözaltına alınan Diyarbakır ili Ergani Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın yerine Ergani Belediye Başkan Vekili olarak Ergani Kaymakam Vekili Abdulselam Öztürk getirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/18371 sayılı dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan soruşturma yürütülen ve bu kapsamda gözaltına alınan Diyarbakır ili Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul'un yerine Eğil Belediye Başkan Vekili olarak Eğil Kaymakamı İdris Arslan getirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17897 sayılı dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak, Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapmak" suçlarından soruşturma yürütülen ve bu kapsamda gözaltı kararı bulunan Diyarbakır ili Lice Belediye Başkanı Tarık Mercan'ın yerine Lice Belediye Başkan Vekili olarak Lice Kaymakamı Cevdet Bakkal getirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/17906 sayılı dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan soruşturma yürütülen ve bu kapsamda gözaltına alınan Diyarbakır ili Silvan Belediye Başkanı Naşide Torak'ın yerine Silvan Belediye Başkan Vekili olarak Silvan Kaymakamı Mehmet Uslu getirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/3045 sayılı soruşturma dosyası kapsamında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan soruşturma yürütülen Bitlis ili Güroymak Belediye Başkanı Hikmet Taşdemir'in yerine Güroymak Belediye Başkan Vekili olarak Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar atandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının 2019/2010 soruşturma sayılı dosyasında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" soruşturması devam eden ayrıca "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesince 2017/9 Esas Nolu dosyada yargılanması devam eden Iğdır ili Halfeli Belde Belediye Başkanı Hasan Safa'nnı yerine Halfeli Belde Belediye Başkan Vekili olarak Karakoyunlu Kaymakamı Lütfullah Göktaş getirildi.

Siirt 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/228 Esas sayılı dosyasında "PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olmak ve PKK/KCK Terör Örgütünün Propagandasını Yapmak" suçlarından soruşturması devam eden Siirt ili Gökçebağ Belde Belediye Başkanı Serhat Çiçek'in yerine Gökçebağ Belde Belediye Başkan Vekili olarak Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın görevlendirildi.

Kaynak: İHA