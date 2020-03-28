İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesine göre; havayolu yolcuları 29 Mart 06.00'dan itibaren "seyahat izin belgesi" olmadan seyahat edemeyecek.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları;

Telaşa gerek yok. Herkesin bulunduğu yerde kalması lazım.

Sürekli taşınma hali virüsü yayar.

Gençlere çağrımız var; Gençliğimize güvenmeyelim, taşıyıcı olmak büyük bir tehlikedir.

Yarın sevdiklerimiz kucaklamak istiyorsak, şimdi sosyal mesafe kuralına uyalım.

Şehir girişlerinde özel araçlarıyla seyahat edenlerin ateşleri ölçülecek

"ÖZEL ARAÇ OTOBÜS AYRIMI YOK"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özel araçla seyahat edenlere yönelik alınan koronavirüs önlemlerini şu sözlerle aktardı:

"Özel araç dahil olmak üzere durdurup özel araçlardaki vatandaşlarımızın ateşlerini ve sağlık durumlarını kontrol eden sistemi 81 ilimizin girişlerinde kontrol ettiğimiz bir sistem oluşturduk, oluşturmaya çalışıyoruz. Bir şüphe görülürse 14 gün karantina uygulanacaktır. Özel araç, otobüs diye bir ayrım yapılmayacaktır. Bu tür salgınlarda bulunduğumuz yerden ayrılmamalıyız."