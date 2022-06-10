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  3. İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine düğün, nişan, asker uğurlaması genelgesi! Dikkatli olunacak, tedbirler gözden geçirilecek

İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine düğün, nişan, asker uğurlaması genelgesi! Dikkatli olunacak, tedbirler gözden geçirilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgede düğün, nişan, asker uğurlaması vb. etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması, tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.

İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine düğün, nişan, asker uğurlaması genelgesi! Dikkatli olunacak, tedbirler gözden geçirilecek

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün, nişan, asker uğurlaması sayıları günden güne arttı. Özellikle bu etkinliklerde bazı kendini bilmezlerin silahla havaya ateş açması vatandaşların hayatını tehlikeye atarken İçişleri Bakanlığı bu duruma ilişkin olarak 81 ilin valiliğine genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine düğün, nişan, asker uğurlaması genelgesi! Dikkatli olunacak, tedbirler gözden geçirilecek

HAVAYA ATEŞ AÇILMASI OLAYLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNACAK

Genelgede yaz aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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