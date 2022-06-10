İçişleri Bakanlığından 81 ilin valiliğine düğün, nişan, asker uğurlaması genelgesi! Dikkatli olunacak, tedbirler gözden geçirilecek

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün, nişan, asker uğurlaması sayıları günden güne arttı. Özellikle bu etkinliklerde bazı kendini bilmezlerin silahla havaya ateş açması vatandaşların hayatını tehlikeye atarken İçişleri Bakanlığı bu duruma ilişkin olarak 81 ilin valiliğine genelge gönderdi.

HAVAYA ATEŞ AÇILMASI OLAYLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNACAK

Genelgede yaz aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.