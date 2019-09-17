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  3. İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.

Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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