İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon düzenlendi.
Operasyonda, silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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