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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda, 2 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 2 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)Başkanlığınca  gerçekleştirilen ortak operasyonda,  2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen  operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 olmuştur.

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