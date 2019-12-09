İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: 3 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında; terör örgütünde çözülmenin devam ettiği, 3 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında şöyle denildi:

"Sınırlarımızda ve sınırlarımız dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarıl operasyonlar ile fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan örgütte çözülme hızlandı, son yılların en üst seviyesine çıktı. Operasyonlara bir de ailelerin desteği ile yürütülen ikna faaliyetleri eklenince örgütten kopuşlar kaçınılmaz oldu. Örgütten kaçarak güvenlik güçlerine tek tek teslim olan teröristlere, bugün yenileri eklendi. Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnakta güvenlik güçlerine teslim oldu. 3 teröristle birlikte 2019 yılında 247 bölücü terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olması sağlandı."

Güvenlik güçleri tarafından terör örgütünün çözülmesine yönelik çalışmalara artan bir kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.