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  3. İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık, Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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