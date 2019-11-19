İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Hollanda uyruklu 2 terörist sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.
Bakanlık, Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, YTS'lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda bugün, Hollanda uyruklu 2 YTS'nin ülkelerine sınır dışı edildiği kaydedildi.
Etiketler : sınır dışı, terörist
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