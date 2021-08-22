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  3. İçişleri Bakanlığı'ndan AK Partili vekil Zeynep Gül Yılmaz ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan AK Partili vekil Zeynep Gül Yılmaz ile ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Cumhuriyet Halk Partili Ali Mahir Başarır'ın AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ile ilgili yaptığı paylaşım konusunda açıklamada bulundu. Trafik polislerin suçlu olduğunu ifade eden İnce, Başarır'a tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partili Ali Mahir Başarır, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın trafik polisleriyle yaptığı tartışmanın görüntüsünü paylaşarak kendisini trafikte durduran polislere hakaret ettiğini ifade etti. Bunun üzerine  İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin  Merdin Valiliği'nin açıklamasına da yer vererek sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sabah akşam Türk Polisini aşağılayan ve bu konuda provakasyon yapan Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a cevaben: Mersin Valiliğimizin olayı tüm yönleriyle ifade eden açıklaması aşağıdadır."  

İçişleri Bakanlığı'ndan AK Partili vekil Zeynep Gül Yılmaz ile ilgili açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce'nin paylaştığı görselde yer alan ifadeler şu şekilde:

"İlimizde bir ay önce, 18.07.2021 günü 18:30 sıralarında Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın arabasının durdurulması olayı ile ilgili olarak, 

Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın sosyal medya paylaşımı, olayı tamamen çarpıtmaktadır. Bahse konu olayda Mersin milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın aracı polis memurlarınca ihbar üzerine durdurulmuştur. Karayolları trafik kanununun 71. maddesi g bendinde görev ve hizmet gerekleri ve güvenlik nedenleriyle geçiş üstünlüğüne sahip araçlar sayılmıştır. Bu çerçevede milletvekilinin kullandığı araç bu kapsamda olmasına rağmen polis memurlarınca durdurulduktan ve milletvekili olduğu anlaşıldıktan sonra yarım saat bekletilmiştir. ilgili şube müdürünce sorgulamanın yanlış yapıldığı, aracın kaydının bulunduğu, bu bakımdan milletvekilinin aracının plakasının yanlış bildirildiği ihbarın yanlış olduğu söylenmesine rağmen bekletilmiş, ancak mesele il emniyet müdürüne intikal ettikten sonra çözülebilmiştir. 0 esnada polis memurlarının yapması gereken eğer tesbit edilen ihlal var ise tutanak tutup ilgili kurumuna göndermektir. Ancak ön tahkikattan anlaşılmıştır ki; görevli memurlar yasal mevzuatın dışına çıkmışlardır. Bunun üzerine haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

T.C. Mersin Valiliği"

AK Partili vekil Zeynep Gül Yılmaz da Muhterem İnce'nin açıklamasını retweet etti.

NE OLMUŞTU?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın ihbar üzerine aracını durduran trafik polisine hakaret ettiğini ifade etmişti. Videoda, Yılmaz'ın polise kızdığı görülüyor.

ZEYNEP GÜL YILMAZ KİMDİR?

Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti AK Parti Mersin Milletvekilidir.

Yılmaz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Zeynep Gül Yılmaz kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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