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  3. İçişleri Bakanlığı'ndan duyurdu! ''Yıldırım-3 Ağrı Dağı'' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan duyurdu! ''Yıldırım-3 Ağrı Dağı'' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak amacıyla 1.170 personel ile Ağrı, Iğdır ve Kars illerinde "Yıldırım - 3 Ağrı Dağı" operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1.170 personelle Ağrı-Iğdır-Kars İllerinde “Yıldırım-3 Ağrı Dağı” operasyonu başlattıklarını duyurdu.

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:26
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