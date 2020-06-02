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  3. İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan Şerzan kod adlı terörist Hasan Ataş'ın silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 1 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan Şerzan kod adlı terörist Hasan Ataş'ın silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, TKP/ML terör örgütü kırsal yapılanmasında faaliyet yürüten, terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle Turuncu Liste’de yer alan, Şerzan kod adlı Hasan Ataş silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir"

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Gece Editörü

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