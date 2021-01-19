İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 2021 yılında ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 10'a yükseldi

Son dakika haberi...İçişleri Bakanlığı, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 10'a yükseldiği açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2013 yılında örgüte katıldığı tespit edilen örgüt mensubunun son olarak Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 10’a yükseldi”