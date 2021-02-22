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  3. İçişleri Bakanlığından flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması!

İçişleri Bakanlığından flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı duyurdu: 15-22 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 31 bin 197 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığından flaş sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamada, 15 - 22 Şubat tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 31 bin 197 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığı ifade edildi.

TOPLUM GENELİ KURALA UYUYOR

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında salgınla mücadele için hafta sonları uygulanan sokağa ıkma kısıtlaması, 22 Şubat Pazartesi, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, salgınla mücadelede toplum ve birey sağlığının korunması amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağının devam ettiği hatırlatıldı. 

31 BİN 197 KİŞİYE CEZA

Bununla birlikte, hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında ve cuma günleri ise 21.00'den pazartesi 05.00'e dek devam eden sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı belirtildi. Kurala uymayan vatandaşlar için ise idari veya adli işlem yapıldığı belirtilen açıklamada,  kısıtlamalara uymayan toplam 31 bin 197 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı ifade edildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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