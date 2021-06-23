İçişleri Bakanlığından hafta sonu YKS genelgesi!

Son dakika...YKS sınavı Cumartesi ve Pazar günü üç oturumda gerçekleştirilecek. 1. oturum TYT 26 Haziran'da 10.15-12.30 saatleri arasında, 2. oturum AYT 27 Haziran 10.15-13.15 saatlerinde 3. oturum YDT de yine 27 Haziran'da 15.45-17.45 saatlerinde uygulanacak.

2 gün sürecek YKS için genelge yayımlandı. Genelgede, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının, salgınla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanması için valilik ve kaymakamlıklarca uygulanacak usul ve esaslar şu şekilde sıralandı:

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

*Nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık olacak.

MUAFİYET ŞARTLARI

*Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler, YKS sınavına katılmak için özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak, yanlarında görev belgesi veya aday giriş belgesi bulundurması yeterli olacak.

*Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla kısıtlamadan muaf tutulacak.

KIRTASİYELER

*Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecekler. Bu yerlerde çalışanlar da bu saatlerde kısıtlamadan muaf sayılacak.

TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI

*Şehir içi toplu taşıma sefer sayıları arttırılacak.

*Sınavın sessiz ve huzurlu bir ortamda geçmesi için gerekli tüm tedbirler alınacak.