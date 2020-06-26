İçişleri Bakanlığından internet kafe ve oyun salonları için genelge
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınmasıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayacak, maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi.
Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, Kovid-19 tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.
Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.
Ayrıntılar gelecek...
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