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  3. İçişleri Bakanlığı'ndan kalacak yeri olmayan vatandaşların yüzünü güldürecek yeni genelge! Soğuklarda kimse üşümeyecek!

İçişleri Bakanlığı'ndan kalacak yeri olmayan vatandaşların yüzünü güldürecek yeni genelge! Soğuklarda kimse üşümeyecek!

İçişleri Bakanlığı, 81 ile "Kalacak Yeri Olmayan Vatandaşlar" için genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan kalacak yeri olmayan vatandaşların yüzünü güldürecek yeni genelge! Soğuklarda kimse üşümeyecek!

İçişleri Bakanlığı, insanlık için temel hak sayılan "barınma hakkı"nı göz önünde bulundurarak, kalacak yeri olmayan vatandaşlara barınma alanları sağlanması için harekete geçti. Kış aylarının gelmesiyle birlikte, evi olmayan vatandaşlara sıcak yuva kapılarını aralayacak olan genelge 81 il valiliğine gönderildi. Bu genelge ile birlikte, kalacak yeri olmayanlar öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerine yerleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan kalacak yeri olmayan vatandaşların yüzünü güldürecek yeni genelge! Soğuklarda kimse üşümeyecek!

İSTİSNAİ DURUMLAR DA DÜŞÜNÜLDÜ

81 ilin valiliğine gönderilen genelgede; evi olmayan vatandaşlar, ilk etapta kamu kurum ve kuruluşların misafirhanelerine yerleştirilecek. Buna ek olarak, eğer misafirhanelerde yer kalmazsa bireylerin, anlaşmalı pansiyon, otel gibi yerlerde herhangi bir ücret alınmadan konaklamaları sağlanacak. 

Ayrıca, bu uygulamadan yararlanacak olan kişilerin önce sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek daha sonra gıda, giyim ve temel ihtiyaçları yine devlet tarafından karşılanacak. 

Kişilerin, aileleri ve yakınlarıyla iletişime geçebilmesi için her türlü imkan sağlanacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan kalacak yeri olmayan vatandaşların yüzünü güldürecek yeni genelge! Soğuklarda kimse üşümeyecek!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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