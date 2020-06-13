İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere flaş 'Nikah' genelgesi

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Nikah Merasimlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge 81 il valiliğine gönderildi. Nikahların hangi kurallar çerçevesinde yapılacağına dair hazırlanan genelgede öne çıkanlar şöyle;

Nikah mekanlarına maske takılarak girilecek, merasim sürecinde gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil tüm misafirlerin maske takması sağlanacak.

Nikahlarda tokalaşma veya temasa neden olan davranışlardan uzak durulacak, mesafe korunacak. Hediyeler uygun yere konulacak bir kutuya bırakılabilecek.

Nikah mekanlarında temasa neden olabilecek dans, oyun amaçlı müzik yayını yapılmayacak, misafirlerin dinlemesine yönelik müzik yayını yapılabilecek.

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