İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına ilişkin olarak yeni bir açıklama yaptı.

Açıklamadan satır başları şu şekilde:

"Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 31 ilde bugün saat 15.00-24.00 arasında polis ve jandarma uygulama yapacak.

Yoğun alışveriş yapılan yerler, akaryakıt istasyonları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı, maske zorunluluğu denetlenecek.

Saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek."

Ayrıntılar gelecek...