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İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sokak Hayvanlarına Yönelik' 81 ile genelge! Hayvan besleme grupları oluşturulacak!

İçişleri Bakanlığı, sokak hayvanlarına yönelik genelgeyi 81 ilin valiliğine gönderdi. Genelgede, hayvanlara karşı uygulanan şiddet ve kabahatin önüne geçilmesi, işlenen suçların cezasız kalmaması ve anlık müdahale edilebilmesi için, ihbar, şikayet ve istek formlarının etkin olduğu Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasının hayata geçirildiği hatırlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sokak Hayvanlarına Yönelik' 81 ile genelge! Hayvan besleme grupları oluşturulacak!

İçişleri Bakanlığı, kış aylarında etkisini gösteren soğukların ardından, hayvanlar içinde harekete geçti. Savunmasız canlıların, bu aylarda olumsuz durumlardan etkilenmemesi için yayınlanan genelgede Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) mobil uygulamasının hayata geçirildiği hatırlatıldı. İçişleri Bakanlığı, hayvanların can güvenliğine yönelik tedbirlerin alınması için ise valilik ve kaymakamlıklarla koordinasyon kurulacağına dikkat çekti.

İçişleri Bakanlığı'ndan Sokak Hayvanlarına Yönelik 81 ile genelge! Hayvan besleme grupları oluşturulacak!

"HAYVAN BESLEME GRUPLARI OLUŞTURULACAK"

Genelgeye göre, sokak hayvanlarına yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları, yerel hayvan koruma görevlileri ve gönüllüler ile ortak hareket edilecek. Sokak hayvanlarının bulunduğu bölgeler esas alınarak yerel yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllülerden oluşan "Hayvan Besleme Grupları" oluşturulacak.

Beslenme konusunda sıkıntı çeken sokak hayvanları için başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında belirli noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan Sokak Hayvanlarına Yönelik 81 ile genelge! Hayvan besleme grupları oluşturulacak!

İçişleri Bakanlığı'ndan Sokak Hayvanlarına Yönelik 81 ile genelge! Hayvan besleme grupları oluşturulacak!

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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