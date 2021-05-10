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  3. İçişleri Bakanlığından tam kapanma açıklaması: 79 bin 186 kişiye cezai işlem uygulandı!

İçişleri Bakanlığından tam kapanma açıklaması: 79 bin 186 kişiye cezai işlem uygulandı!

İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yapılan tam kapanma açıklamasında, tedbirlere uymayan 79 bin 186 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından tam kapanma açıklaması: 79 bin 186 kişiye cezai işlem uygulandı!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tam kapanma uygulaması ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 79 bin 186 kişiye cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir yılı aşkın süredir dünyada ve ülkemizde görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir.

Salgının seyrini kontrol altında tutulabilmek için alınan yeni tedbirlerle birlikte 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Kapanma" uygulamasına geçilmiştir. Tam kapanma sürecinde alınan tedbirlere vatandaşlarımız özveriyle büyük oranda uyum sağlamıştır.

Tüm uyarılara rağmen alınan tedbirlere uymayan vatandaşlarımıza ise adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Bu kapsamda 03-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişiye adli ya da idari işlem düzenlenmiştir.

Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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