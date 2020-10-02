İçişleri Bakanlığından yeni genelge: 1 Aralık'a kadar ertelenecek

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle yeni bir genelge yayımlandı. Bakanlık tarafından 81 ilin valiliklerine gönderilen “Koronavirüs Tedbirleri” konulu ek genelgede salgının seyrinde yükselme olduğu belirtildi.

Genelgede içerisinde bulunulan döneme atıfta bulunarak kontrollü sosyal hayatının gereklerine vurgu yapıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA YAZI

Genelgede, Sağlık Bakanlığı tarafından İçişleri Bakanlığına hitaben gönderilen yazıda Türkiye'deki ve dünyadaki bilimsel gelişmelerin takip edildiği belirtilerek hazırlanan teknik rehberler ve protokollerin yayımlanarak güncellendiği kaydedildi. Yazıda," Dünyada halen Covid-19 vaka artışları devam etmektedir. Ülkemizde de Covid-19 vakalarının devam etmekte olması, her ne kadar vaka sayıları belirli bir düzeyde kontrol altına alınmış olsa da önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle damlacık yolu ile bulaşan solunum yolu hastalıklarının görülme sıklığının artış gösterebilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu, fiziksel mesafenin korunmasının zor olacağı sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler veya kooperatiflerin geniş katılımlı toplantılarının yapılmamasını ve ileri tarihe ertelenmesini önermiştir” ifadelerine yer verildi.

BİLİM KURULU TAVSİYE ETTİ

Bu kapsamda, Sağlık Bakanlığının ilgili yazısı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak, 02.10.2020 (bugün) tarihinden 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinlikler ertelenecek.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Ayrıca Vali ve Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

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