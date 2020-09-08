İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Ülke genelinde maske takmak zorunlu olduDiyanet İşleri Başkanlığı Heybeliada'daki pandemi arazisine ilişkin açıklama yaptıKafe ve restoranlar saat kaça kadar açık? Kafe ve restoranlarda müzik yasak mı?Hangi üniversiteler uzaktan eğitim verecek?Finansbank'a "Toplumsal Değer" ödülüTarihi eser kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltıSoylu duyurdu: Kafe ve restoranlarda müzik yayını yasaklandıDavid ve Victoria Beckham'ın koronavirüse yakalandı!Japonya’da iktidar partisinin liderlik yarışı başladıMalatya Pütürge'de 4,6 şiddetinde deprem
İstanbul28 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu

İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" genelgesine göre otobüslerde ayakta yolcu alınmayacak, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" genelgesine göre otobüslerde ayakta yolcu alınmayacak,  ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

Metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ile metrobüslere ayakta alınacak yolcuların sayısını, il/ilçe hıfzıssıhha kurulları tespit edecek.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT