İçişleri Bakanlığından yeni genelge: Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığının "Kovid-19 Tedbirleri" genelgesine göre otobüslerde ayakta yolcu alınmayacak, ülke genelinde meskenler hariç olmak üzere tüm alanlarda maske takmak zorunlu olacak.

Metro, tramvay gibi raylı sistem araçları ile metrobüslere ayakta alınacak yolcuların sayısını, il/ilçe hıfzıssıhha kurulları tespit edecek.

Ayrıntılar gelecek...