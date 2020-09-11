İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! Van'da 3 askerimiz şehit oldu

Terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden çıkarılması için Van'ın Çatak ilçesinde başlatılan Yıldırım-10 Norduz Operasyonundan acı haber geldi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada,biri yüzbaşı, 2'si uzman çavuş olmak üzere 3 askerimizin şehit, 1 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Ayrıca 3 terörist ölü olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda 1 jandarma yüzbaşımız ile 2 jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, 1 jandarma yarbayımız yaralanmıştır." denildi.

ACI HABER BABA OCAĞINA ULAŞTI

Yıldırım-10 Norduz operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada Samsun nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Mahmut Top ile iki uzman çavuş şehit oldu. Evli olduğu öğrenilen şehidin Havza ilçesi Değirmenüstü Mahallesi’ndeki baba ocağına acı haber ulaştı.

HATAY'IN REYHANLI İLÇESİNE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Van'ın Çatak ilçesi kırsalına icra edilen terör operasyonunda şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın, acı haberi, memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Hatay’ın Reyhanlı nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, 'Yıldırım- 10 Norduz Operasyunu kapsamında, Van’ın Çatak ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda, şehit oldu. Jandarma Uzman Çavuş Uçar’ın şehit olduğu haberi, Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Yeni Mahallesi’nde yaşayan ailesine verildi. Evli ve iki çocuk babası olan şehit Uçar’ın baba ocağının bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Uçar'ın yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, yarın törenle son yolculuğuna uğurlanacak.