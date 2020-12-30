İçişleri, 'yılbaşı kısıtlamaları' ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama 'yılbaşı kısıtlamaları' ile ilgili merak edilen sorular yanıt buldu. Bakanlık kısıtlamalara ilişkin "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 1 Ocak 2021 Cuma günü Cuma namazı için Camilere gidilebilecek mi?", "Otel rezarvasyonları bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların seyahatleri nasıl olacak?" gibi merak edilen sorulara açıklık getirdi. İşte detaylar...

İşte merak edilen sorular ve cevapları...

BÜNYESİNDE YÜZME HAVUZU, HAMAM, SPA, SAUNA, MASAJ SALONU, SİNEMA VE LUNAPARK GİBİ YERLERİ BULUNDURAN TESİSLERDE BU BÖLÜMLERİN FAALİYETLERİ DURDURULACAK MI?

30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemizin 2 nci maddesine göre; yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur. Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir.

TATLICILAR/PASTANELER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANAN GÜN VE SAATLERDE NASIL FAALİYET GÖSTERECEKLERDİR?

Lokanta ve restoran tarzı işyerleri; - Hafta sonları (Cumartesi ve Pazar), 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemizin 1.4 maddesine göre 10.00-20.00 saatleri arasında paket servis şeklinde, - Hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma), 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizin 2 nci maddesinde göre; 10.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi şeklinde hizmet verebilmektedirler. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan gün ve saatlerde; tatlıcılar (sadece tatlı satışı yapılan yerler) ve pastaneler de lokanta ve restoranlara dair Genelge hükümlerine tabidirler.

OTEL VEYA KONAKLAMA TESİSLERİNDE REZERVASYONU BULUNAN 65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIMIZIN SEYAHATLERİ NASIL OLACAKTIR?

Otel rezervasyonu bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 24.06.2020 tarih ve 10134 sayılı Genelgemiz kapsamında Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak kaydıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde özel ve toplu ulaşım araçlarıyla araçlarıyla seyahat edebileceklerdir. Otel rezervasyonu bulunan 20 yaş altı gençlerimiz ve çocuklarımız ise yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel ve toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

CEMEVLERİNDEKİ 65 YAŞ VE ÜZERİ DERNEK/VAKIF YÖNETİCİLERİ, BU YAŞ GRUBU İÇİN GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA TABİ MİDİR?

Cemevlerindeki inanç faaliyetlerini yürüten (dede, dernek/vakıf yöneticisi vb.) 65 yaş ve üzeri kişiler; hafta içi ve hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde, cemevlerine gidip gelebilmek için herhangi bir izin almaksızın bu yaş gruplarına getirilen kısıtlamalardan muaftır.

18-20 YAŞ ARASI GENÇLERİN ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERİ NASIL OLACAKTIR?

a) Ailelerinin yanında olmayan 18-20 yaş arası gençler, sadece şehirlerarası toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla tek başlarına ailelerinin bulunduğu yere seyahat edebilirler.

b) 31.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge'de belirtilen "Zorunlu Durumların" varlığı halinde, 18-20 yaş arası gençler, ilgili Valilik/Kaymakamlıktan seyahat izin belgesi almak ve sadece toplu ulaşım aracı (uçak, tren, otobüs vb.) kullanmak kaydıyla şehirlerarası seyahat edebilirler.

c) Bu durumların dışında 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız yanlarında ebeveynleri/veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

APARTMAN VE SİTELERİN TEMİZLİK, ISINMA, AYDINLATMA VB. İŞLERİNİ YERİNE GETİREN GÖREVLİLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLEN HAFTA SONLARINDA İŞ YERLERİNE GİDİP GELİRKEN KISITLAMAYA TABİ MİDİR?

Apartman ve sitelerin temizlik, ısınma vb. işlerini yerine getiren görevliler, apartman/site yönetimince düzenlenen görevli olduklarına dair belgeyi ibraz etmek ve ikametleriyle görevli oldukları apartman veya sitelere gidiş-geliş güzergahıyla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaftırlar.

EVCİL HAYVAN SATIŞI YAPAN İŞ YERLERİNİN SAHİPLERİ İLE BU İŞYERLERİNDE ÇALIŞANLAR, İŞ YERİNDE BULUNAN HAYVANLARIN GÜNLÜK BAKIM VE BESLENMELERİNİ YAPABİLMEK İÇİN HAFTA SONU GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF TUTULABİLİR Mİ?

Evcil hayvan satışı yapan iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları, iş yerinde bulunan hayvanların günlük bakım ve beslenmelerini yapabilmek için hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında işyerlerine gidip gelmeleri sırasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır. Bu muafiyet ilgili kişilerin ikametleri ile işyeri arasındaki güzergah ile sınırlıdır. Hafta sonlarında belirtilen saatler arasında, bu işyerlerinde sadece hayvanların günlük bakım ve beslemeleri yapılması mümkün olup ticari faaliyetlerde bulunulması mümkün değildir.

YARIŞ ATLARININ BAKIMINI/BESLENMESİNİ VE YARIŞLARA HAZIRLIK ANTRENMANLARINI YAPMAK ÜZERE AT SAHİPLERİ, ANTRENÖR, SEYİS VE DİĞER ÇALIŞANLAR SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARINDAN MUAF TUTULABİLİR Mİ?

Yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak üzere at sahipleri, antrenörler, seyisler ve diğer çalışanlar, sadece bu işleri yapmak ve ikametleri ile yarış ya da antrenman alanı arasındaki güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaftır.

İŞYERLERİNİN HAŞERE VE DİĞER ZARARLI BÖCEKLERE KARŞI İLAÇLAMASINI YAPAN FİRMALARIN FAALİYETLERİ HAFTA SONU UYGULANAN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF TUTULABİLİR Mİ?

Yaptıkları işin doğası gereği iş yerlerinin kapalı olması gereken zaman içerisinde çalışması gereken haşere ve diğer zararlı böceklere karşı ilaçlama yapan firmalarda görevli olanlar; bu durumu belgelemek ve sadece ilaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlarda kalmak kaydıyla hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.

ONLINE SATIŞ FİRMALARI SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI GETİRİLEN SÜRE VE GÜNLERDE SERVİS/DAĞITIM YAPABİLİR Mİ?

Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri saat aralığı, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:0024.00 saatleri olarak belirlenmiştir. Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerde, hafta içi ve hafta sonlarında 20.00-24.00 saatleri arasında paket servis yapabileceklerdir. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde servis/dağıtım faaliyetlerinde olanlar (dağıtıcı, kurye vb.) bu durumu belgelemek ve sadece yaptıkları işle ilgili güzergahlarla sınırlı kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.

11. 30.11.2020 TARİHLİ 20076 SAYILI GENELGENİN EKİNDE YER ALAN "SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİNİN" 8. VE 30. MADDELERİ ÇERÇEVESİNDE İNŞAAT FAALİYETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAFİYETİ KONUSUNDA ÇELİŞKİ VAR MIDIR?

11: 30.11.2020 tarihli 20076 sayılı Genelgenin ekinde yer alan "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinin" 8. ve 30. maddeleri çerçevesinde inşaat faaliyetlerinde çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muafiyeti konusunda herhangi bir çelişki bulunmamaktadır. 8. maddenin ilgili kısmı çalışanların gün içerisinde gidiş-geliş yaptıkları inşaat faaliyetleri ve çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutan genel bir ibaredir. Bu muafiyet inşaatlarda görevli olan kişilerin (işçi, mühendis vb.) ikametleri ile inşaat sahası arasındaki güzergah ile sınırlıdır. Öte yandan 30.madde de ise çalışanları inşaat alanı içerisindeki şantiyede konaklayan büyük ölçekli inşaat faaliyetlerini düzenlemekte olup, bu işyerleri kısıtlama getirilen süre ve günlerde dışarıdan işçi getirilmemesi ve sadece şantiyede kalan işçiler boyutuyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaftır.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARININ UYGULANDIĞI GÜNLERDE ÇİÇEKÇİLER DAĞITIM YAPABİLİRLER Mİ?

Yılbaşı nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak ilk uygulaması 1-3 Ocak tarihlerinde olacak şekilde, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı günlerde (kısıtlamanın tam gün olarak uygulandığı); sadece çiçek satışı yapan işyerleri 10.0017.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabileceklerdir

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI UYGULANACAK OLAN 1 OCAK 2021 CUMA GÜNÜ VATANDAŞLARIMIZ CUMA NAMAZI İÇİN CAMİLERE GİDEBİLECEKLER Mİ?

Daha önce yayımlanan sıkça sorulan sorularda hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saatinin Cuma namazı bitimine kadar uzatılabileceği, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış̧ saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabileceği belirtilmişti. 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız; İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının bu yöndeki kararları doğrultusunda, araç̧ kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebileceklerdir.