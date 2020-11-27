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İçişleri'nden 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlaması 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır." denildi.

İçişleri'nden 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması;

Bu hafta sonu; 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 30 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar uygulanacaktır.

Geçen hafta illerimize gönderdiğimiz "Koronavirüs Yeni Tedbirleri" konulu genelgemizde belirtilen "açık olacak işyeri, işletme ve kurumlar" ile "istisna kapsamında olan kişiler" başlıkları altındaki maddeler, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında da aynı şekilde geçerli olacaktır."

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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