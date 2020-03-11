İçki çeşitleri isimleri neler? Alkol oranları ne? İşte içki çeşitleri ve özellikleri

"İçki çeşitleri isimleri neler? Özellikleri nedir?" bazı kullanıcılar tarafından merak ediliyor. İşte sizin için araştırdığımız içki çeşitleri ve özellikleri...

İçki nedir?

Etanol (CH3CH2OH), alkollü içeceklerin etkin katkı maddesidir. Çoğunlukla fermantasyon (bazı maya çeşitlerinin etkisi ile karbonhidratların oksijensiz ortamda alkole dönüşmesi) yöntemi ile elde edilir. Etanol ilaç ya da sakinleştirici olarak da kullanılmakta olup, kullanımı ve satışı pek çok ülkede kanunlarla kontrol altına alınmıştır.[kaynak belirtilmeli]

Alkol üretmek amacıyla mayanın kültürlendirilmesi işlemine mayalama denir.

%55'ten fazla etanol içeren alkollü içecekler yanıcı sıvılar olarak anılır ve kolay alev alırlar. Flaming Dr. Pepper ya da Fiery Blue Mustang gibi bazı egzotik içkiler farklı tatlarını yanma işlemine borçludurlar.

Kimya biliminde alkol, içinde bir karbon atomuna bağlı bulunan bir hidroksil grubu (-OH) ve devamında diğer karbon atomları ile hidrojenlere bağlı bulunan herhangi bir organik bileşiği ifade eden genel bir terimdir. Propilen glikol ya da şeker alkolü gibi yiyecek ve içeceklerde bulunabilen diğer alkoller, alkollü kapsamına girmezler.

Alkol miktarı

Bir içkideki alkol konsantrasyonu genellikle hacimsel veya kütlesel yüzde ile ifade edilir. Alkol konsantrasyonunu ifade etmek için Standart derece de kullanılabilir. Standart derece yaklaşık olarak alkol yüzdesinin iki katına karşılık gelir (örneğin 80 standard derece ≈ %40 hacimsel alkol). Yaygın damıtma yöntemi ile 192 standart dereceden daha fazla alkol elde edilemez. Çünkü bu sınırın ötesinde etanol su ile azotrop oluşturur.

Pek çok maya, alkolün hacimsel olarak %18'den fazla olduğu ortamda gelişemez. Dolayısıyla, şarap ve bira gibi fermente içkiler için %18, doğal bir sınır değeridir. Çözelti içerisinde %25 alkol oranına kadar gelişebilen maya türleri de geliştirilmiştir. Ancak bu tür mayalar içki üretiminde değil, etanol üretiminde kullanılırlar. Bazı içkiler (Spiritler) fermente edilmiş çözeltinin damıtılması yoluyla üretilirler. Böylece alkol konsantre edilirken bazı yan ürünlerinden arındırılır. Bazı şaraplar, fermentasyon yolu ile ulaşılabileceğinden daha yüksek alkol yüzdesi elde etmek amacıyla, içerisine ilave alkol karıştırılarak zenginleştirilmiş şaraba dönüştürülürler.

İçki çeşitleri isimleri

İçkiler, şeker ya da nişasta içeren ürünlerin fermente edilmesi sonucu elde edilen az alkollü içkilerle, az alkollü içkilerin damıtılması yöntemiyle üretilen yüksek alkollü içkilerden oluşurlar. Bazı durumlarda, şarap gibi, az alkollü içkilerin alkol miktarları, damıtma yöntemiyle elde edilen ürünlerin karıştırılması şeklinde yükseltilir. Porto şarabı ya da Sherry, bu tür zenginleştirilmiş şaraplardandır.

Biralar, kısmen kısa (tamamlanmamış) fermentasyon prosesi ve bir iki hafta ile sınırlı kısa bir yaşlandırma işlemi sonucu, %3-8 oranında alkol ve aynı zamanda doğal karbonasyon içerecek şekilde üretilir.

Şaraplar daha uzun (tam) fermentasyon prosesi ve aylar ve hatta yıllarla anılan bir yaşlandırma süreci sonucunda, %7-18 oranında alkol içerecek şekilde üretilir. Köpüklü şarap genellikle, şarabın şişelenmeden önce içerisine az bir miktarda şeker atılması şeklinde yaratılan ikinci fermentasyon işlemi ile elde edilir.

Likörler, aroma nüfuz edilmesi sonucu elde edilen, yüksek şeker katkılı içkilerdir.

Spiritler, genellike %37,5 veya daha fazla oranda alkol içerirler. Spiritlere aroma, damıtma işlemi sırasında değil, damıtma işleminden sonra nüfuz edilir.

İçkilerin isimlerini, çoğunlukla, onların damıtıldığı kaynak maddeler belirler:

Konuşma dilinde "elma şarabı" ya da "şeri brendi" şeklinde meyve belirtilmediği sürece tüm şarap ve brendilerin üzümden yapıldığı kabul edilir. Bir başka damıtılarak elde edilen içki ise cindir. Cin de votka gibi patates ya da tahıllardan damıtılarak elde edilir, ancak cin baharatlar, bazı bitkiler ve özellikle ardıç meyvesi ile tatlandırılarak üretilir. Cin içkisinin adı, Flemekçede juniper diye anılan ardıç bitkisinden ismini almış olan, Hollanda'nın genever likörü'nden gelir.

İşte içki çeşitleri ve özellikleri

BİRA - BEER

Bira'nın tarihi 13 bin sene önce anadolu'da yerleşik hayata geçip buğdayı işleyen sümerlilere dayanır.Bira denildiğinde akla ilk gelen ülke bundan 2800 yıl önce üretimini yapan ve dünyaya dağılmasını sağlayan almanyadır.Bir diğer ülke ise çek cumhuriyetidir.

Biranın batı toplumlarında çok üretilip tüketilmesinin nedeni gelince: İnsanlar Ortaçağ'da susuzluklarını sudan çok bira ile giderirlermiş. Çünkü, içilebilecek temiz su bulmak çok zormuş. Suyu kaynatıp içmeyi de akıl eden bir Frenk çıkmadığından adamlar kendilerini iyiden iyiye içkiye vermişler. Yetişkin bir insanın günlük bira tüketimi yaklaşık 4,5-5 litreyi buluyormuş. Çocuklar bile su yerine bira içtiğini söyleniyor.

Biranın ana maddeleri dört tane araştırmalarımdan öğrendiğime göre. Bunların birincisi arpa maltı. Şarap için üzüm ne ise bira için da arpa maltı o. Şerbetçiotu, biraya bitter tadı vermekte kullanılıyormuş. Maya, arpa maltını alkole ve karbondiokside dönüştürmeye yarıyormuş. Su ise, mayalanma sürecinde ve damıtılma aşamasında önemli görevler yapıyormuş.

İki çeşit bira varmış esas olarak. Biri "ale" denen siyah bira ve diğeri bizim bildiğimiz "lager" yani daha açık renkli bira. Ale'de malt oranı daha düşük lager'e göre. Ayrıca lager'de daha az alkol var ve ale'ye göre daha kuru bir tadı var.

Biranın içindeki alkol oranı %5 ile %8 derece arasındadır.100 gramında 45 kalori vardır.Diğer içkilere en düşük alkol oranı ve en düşük kaloriye sahiptir.

Bira kulplu bardakla içilir.Yalnız bu standart değildir mesela ingilizler kulpsuz uzun bardakla içerler. Biranın türüne ve memleketine göre farklı bardaklar kullanıldığı olur.

RAKI - RAKİ

Rakı geleneksel bir içkidir. Türk halkıyla özdeşleşen eski tarihlerden bugüne önemini yitirmemiş bir içkidir.İlk olarak osmanlı döneminde üretilmeye başlanmıştır.Günümüzde türkiye üretiminde ilk sıradadır ve almanya amerika çin olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilir.

Rakının ana maddesi üzümdür.Yaş üzüm şaraptan çekilen sumanın anason ile damıtılması sonucu rakı ortaya çıkmaktadır.Suma incir veya üzümün damıtılmasıyla ortaya çıkar.

Rakı normalde renksizdir ancak su katıldığı zaman gri bir renk alır.Bunun sebebi rakının içindeki alkol oranının 38 derecenin altına düşürülmesidir.Örneğin rakıya su veya soda katıldığı zaman alkol oranı 38 derecenin altına düşer ve anasonun verdiği bir etkiyle gri bir renk alır.

Rakı alkol oranı %40-45 derecelerdedir.

Rakı eskiden limonata bardağı denilen bu düz silindir bardaklarda (8-10 derece) arasında içilir.Bu bardaklarda içilmesinin özelliği rakı-su dengesi ve içilmesinin daha keyifli olmasıdır.

Rakıya aslan sütü denmesinin sebebi ise osmanlı döneminde aslan kabartmalı kaplarda verilmesi ve su katınca süte benzemesindendir.

ŞARAP - WİNE

Şarap, meyvenin (genellikle üzüm) fermente edilmesiyle üretilen alkollü bir içecektir.Şarap dünyada en çok içilen içkilerden biridir.Bilinen en eski içki türüdür.Birçok ülke şarap üretir ancak fransızlar şaraplarının dünyada saygın bir yeri vardır.Dünyada en fazla şarap üretimini de fransa yapar onu sırasıyla ispanya italya takip eder.

Şarabın dinlendirilmesi,havalandırılması mezeleri vs birçok ekstra bilgiler var bunlar siz içicilere lazım olmayacağından geçmek istiyorum.Şarabın nasıl içildiğinden,kadehlerinden ve kadehleri tutma şeklinden bahsedelim;

Kırmızı şarap kıçı geniş büyük bardaklarda içilir.Bunun sebebi kırmızı şarapı avucumuza oturtucak şekilde tutmamızı sağlamaktır.Çünkü kırmızı şarap sıcak içilir ve bardaktan o şekilde tutarak vücut ısımızla şarabın ısınmasını sağlarız.Beyaz şarap işe daha dar ve küçük bardakla içilir ve kesinlikle sapından tutulur.Bunun sebebi beyaz şarabın soğuk içildiğinden dolayı vücut ısımızın şarabı geçmesini önlemektir.Pembe denilen rose şaraplarada beyaz şaraba yapılan muamele yapılır.

Kırmızı şarap içkiler arasında vücuda yararı açısından en sağlıklı içki olarak söylenebilir.

Şaraplar genellikle 3/1 ü kadar kadehe doldurulur.Bunun sebebi şarabın hava almasını sağlamak ve şarabın tadını veren kokusundan faydalanmaktır.Ancak bu pahalı ve kaliteli şaraplar için geçerlidir,ucuz bir şarabın havayla temasa pek ihtiyacı yoktur.Dolayısıyla sıradan,gündelik içilen şaraplarda bardak tam doldurulmasında sakınca yoktur.

Bir şarapta ortalama %12/17 derece alkol vardır.

ŞAMPANYA - CHAMPAGNE

Şampanya dünyanın en pahalı içkilerinden biridir.Lüks davetlerde,toplantılarda sunulan bir içkidir. Şampanyanın anavatanı Fransa'dır.Şampanya üzümden elde edilir ve şampanya herşeyden önce bir şaraptır.Beyaz şarabın farklı işlemlerden geçirilmesiyle elde edilir.Şampanya beyaz şarap gibi 6-8 derecelik bir soguklukta içilir.Şaraplar bu bardaklarda içilir.Beyaz şaraplarda olduğu gibi ısınmamasını sağlamak için sapından tutulur. Şampanyadaki alkol oranı %12/15 arasındadır.

VOTKA - VODKA

Adını rusça olan vada(su) kelimesinden almıştır.Bunun nedeni su gibi tat ve kokusu yoktur ve renksizdir. Votka,iki kez rektefiye edilmiş aktif kömürden süzülmüş ve içilebilecek düzeye dek sulandırılımış saf alkoldür.Votkanın ham maddesi çavdar, buğday ve benzeri tahıl ile patatestir. Anavatanı olarak Rusya bilinir.Polonya ve finlandiye bilinen diğer meşhur votka üreticileridir.

İçindeki alkol oranı %35 ile %70 arasında değişir ama standartı %40'dır.Üretilen en sert votka olan sovyet votkasında ise bu oran tam %92'ydi.Ancak artık üretilmemektedir.Günümüzde ise bilinen en sert votkalar: Smirnoff(Rus),finlandia(Finlandiya) ve Stolichnayadır(Rusya).

Votka saf bir alkol olduğundan her tür içecekle karıştırılabilir içilebilir.Bu sizin damak tadınıza kalmış ayran hatta şalgamla bile karıştırabilirsiniz.Ama votka özellikle turunçgillerlede yapılan kokteylere çok iyi gider. Votkanın en güzel beraberliği ise domates suyu ile. Bu nedenle Bloody Mary dünyanın en muhteşem kokteyllerinden bir tanesidir.Votka sek olarakta içilebilir.

En çabuk sarhoş eden içkinin başında votka gelir.Rakı,viski,gin gibi yüksek cl'li çabuk sarhoş eden diğer içkilerden farkı: Votkalar hızlı içilen ve kendini içeren içkidirler.Bu yüzden farkında olmadan çok çabuk sarhoş olunabilir.Yalnız cinsel hayatta dalga için zararlıdır erkeklere duyurulur :)

Votka soğuk olarak long uzun bardaklarda içilir.Sek olarak içilecekse shut bardaklar kullanılır.

VİSKİ - WHISKY

Viski, İrlanda ve İskoçya lehçelerinde "yaşam suyu" anlamına gelir.Genellikle tahta fıçılarda dinlendirilmiş malt içeren, tahıldan damıtılan bir tür alkollü içkidir.Viski sert bir içkidir. Viski belli bir yaşın üstünde çok sevilen ve içilen bir içkidir.Viskinin sanılanın aksine yapımı uzun süren bir içkidir.Viski,şarap gibi yıllanma süresi uzadıkça tadı yumuşayan ve güzelleşen bir içkidir.Üç ülkede farklı şekillerde üretildiği için scotch whisky, irish whisky ve bourbon olmak üzere üçe ayrılır.Viskinin anavatanın iskoçya yada irlanda olduğu konusunda tartışmalar vardır.

Ancak dünyanın en meşhur viskileri iskoç viskileridir.Scotch Whisky" Iskoçyaya ait bir içkidir. Dünyanın dört bir bucağında taklit edilmesine karşın hiçbir zaman aynı özelliklere sahip bir viski elde edilememiştir . Bunda da elbet birçok faktörler rol oynar. İklim, su, arpa bunların başında gelenlerdir.

Viski, sek olarak, sulu veya buzlu, ya da başka içecekler (sıcak kahve dahil) veya içkilerle içilir..Özellikle iskoç ve irlanda viskilerine hafif buz atarak daha lezzetli içebilirsiniz.Ancak malt viskilere buz atılmaz malt viskisinin özelliklerinin kaybolmasına neden olur bunun yerine hafif sulandırılarak içilebilir malt viskiler.

Viski bardağı olarak genelde bu bardaklar kulanılır.Viski bardağının dibinin kalın olmasının sebebi ısının bardağa geçmemesini önlemektir.Yine bardağın tam doldurulmamasının sebebi ise; Viski ağır bir içkidir bu nedenle hafif ve küçük yudumlarla içilir ve hava ile teması sağlanarak kokusundan tad alınması amaçlanır.

Viskilerde alkol oranı votkalarla aynıdır.Ortalama %40 civarındadır.Macallan en kalite viski olarak gösterilir.

CİN - GIN

Bu içki ilk olarak Hollanda'da üretilmiştir.Adını flemenkçe ardıç meyvesinden alır.Ancak cinler daha çok ingilizlere ve amerikalılara özgü bir içicektir.İngilterenin milli içkisi olarak geçmektedir.

Cin arpa, mısır, çavdar, ardış tohumlarının damıtılması ve aroma tadı veren böğürtlenlerle tatlandırılarak elde edilir. Cinin tadı içindeki aromanın cinsine göre değişiklik gösterir. Genelde susam, kişniş, bergamut, badem, melekotu, dereotu, yeşil limon ve portakal kabuğu katılarak aromandırılır. Yüksek alkollü bir içkidir. Alkol derecesi 40-47 arasındadır.

Cin viski bardaklarında,soğuk olarak içilir.Kokteylerin ana içkisi olarak bilinir.Cinler sek, buzlu veya bizde en çok bilinen yöntemiyle tonik water veya soda ile içilebilir.

LİKÖR - LIQUOR

Likörler meyvelerden veya meyve kabuklarından yapılır.Bazı likör çeşitlerine şekerde katılır.Likör,aromatik tatlandırıcılarla tadlandırılmış, şekerli, meyve ya da türlü bitkilerden veya bunların brandy, cin, rom, vodka, viski gibi içkilerle harmanlanmasıyla yapılan alkollü içeceklerin genel adıdır.Alkol miktarı yüzde 20-30 arasında değişir. Likör yapımında bazı meyvelerin özünden, bazılarının da esanslarından yararlanılır. Başlıca likör çeşitleri şunlardır: Muz, vişne, nane, gül, portakal, ahududu, kahve, kakao.

Likörler genellikle kokteyllerle birlikte kullanılır.Yalnız sek olarakta içilebilir.Sek içildiğin shut bardağında diğer durumlarda ise koktylelin özelliğine göre bir bardakla tatlığını azaltılmasını sağlayarak soğuk olarak servis edilir.

RUM-ROM

Şeker kamışı suyu, melası ve damıtılmasından arta kalan vinas, su ile karıştırılarak şıra oluşturulur. Kuru üzüm de kullanılır.Rum şeker kamışından yapılır ve şeker kamışı üretilen yerlerde yaygınca üretimi yapılmaktadır. Alkol derecesi en az %38'dir. Yüksek alkollü bir içkidir.Rum 16.yy'da Kristof Kolombun Karayip adalarına şekerkamışı yetiştiriciliğini götürmesiyle başlar.Bu bitkinin üretiminde çalıştırılmak için Afrikadan götürülen köleler içki ihtiyacını karşılamak için bu bitkinin melasında elde edilen ham alkol daha sonra Amerikalıların da hoşuna giderek yerleşir.Karayip adalarında yaşayan yerlilerin kullandığı dilde içeçek anlamına gelen "rumbullion" kelimesinin kısatılmış halidir.Bu tropikal içki asırlar boyunca jamaika,porto riko, barbados, guyanada üretilmiştir.

Rom ile yapılan birçok kokteyl vardır.Sek olarakta içilir.Long bardaklarla soğuk olarak sunulur.En bilinen rom içkiler: Bacardi,captain morgain ve malibu'dur.

TEKİLA - TEQUILA

Meksika halkının kültürel içkisi Tekila diğer içki türlerinden çok farklı bir tarzı olan içki türüdür.Tekila ismini Meksika'nın aynı adlı kasabasından almıştır. Ülkemizdeki ismi Sabır otu,dünyada ise Agave diye bilinen bitkisinin bir türü olan Meksika'da yetişen Agave tequiliana bitkisinin alkol ile damıtılması sonucu elde edilen bir içki türüdür. Sert bir içki türüdür.

Tekika bir elde limon ve tuzla diğer elde shut bardağıyla birlikte içilir.Bunun sebebi tuzun gırtlağın yanmasını önlemesi,limonunda mideyi koruyucu etkisi olması nedeniyle tüketmemiz gerekmektedir. Tekila diğer içkilerin aksine çok hızlı tüketilebilen içkidir.

KONYAK - COGNAG

Konyak Fransızlara özgü,Fransa'nın tescilli bir brendisidir. Fransa'nın Brendi kasabasında devlet kontrolünde belli sınırlarda üretilir.Folle blanche cinsi üzümlerden üretilen şarapların damıtılmasıyla oluşur.Dünyada sadece bu kasabadaki bağlardaki üzümlerden konyak yapılır.Başka dünyanın hiçbir yerinde konyak adı altında üretim yapılmaz.

Konyaktaki alkol oranı %40 civarlarındadır.Geleneksel olarak balon bardaklarda sunulur.Bunun sebebi konyağın dünyanın en güzel kokulu içkisi olmasıdır.Balon bardakla içildiğinde bardak avuç içiyle tutulur böylece içki ısınır ve güzel kokular yayar.

SAKE - SAKİ

Sake Japonlara özgü bir içkidir. Japonya'dan dünyaya yayılan alkol miktarı fazla olmayan bir içki türüdür. Sakenin ana maddeleri pirinç ve alkoldür.Pirinçin alkol ile damıtılması sonucunda sake ortaya çıkar.Sake sıcak olarak içilir.İçinde %15/16 derece alkol bulunmaktadır.

KOKTEYLER - COCKTAILS

Birazda kokteylerden bahsedeyim.

Bloody Mary: Domates suyu,taze sıkılmış limon suyu,lea perrins sosu,acı sos,kereviz tozu,karabiber,tuz ve tabiki votkadan oluşan bir kokteyldir.

Black russian: Sert bir kokteyl çeşididir. Fransız kahve likörü,rus votkası ve buzdan oluşan bir kokteyldir.

B52: Kokteylli dünyanın en çok tanınan kokteyllerinden bir tanesidir. Shut bardakta içilen bir kokteyldir. Baileys,kahve likörü,portakal likörüdüründen oluşur.

Martini: Tarihi 1860 ların başına kadar dayanan, tarihin en eski kokteyllerinden biridir Martini. İtalyanlar hem cini hemde vermutu icat eden ülkedir. Bu ikisini birleştirerek muhteşem bir karışımı üretmişlerdir.

Margarita: Meksika'dan tüm dünyaya yayılan bir kokteydir.İnsanların çok sevidği bir lezzet içkisidir. Tekila,portakal likörü,yeşil limon suyu ve bol buzdan oluşuyor kokteylimiz.

Mojito: Ünlü ingiliz korsan Richard Derek kendi ürettiği romun içine laym(yeşil limon9 biraz şeker ve nane yaprakları ekliyor. Böylelikle uzun denizlerde güç veren sağlıklı bir kokteyl yapmış oluyordu. Korsanlık yaptığı Küba sahillerinde oldukça seviliyor ve insanlar ararında yayılmaya başlıyor.

Tekila sunrise: Dünyaca ünlü bu kokteyl tekila ile yapıldığı Tekila Sunrise adını almıştır.Kokteylimiz tekila, portakal suyu,nar şurubu...

Long island iced tea: Dünyaca ünlü bir kokteyl olan Long Island Ice Tea Kokteyli ünlü barların ve pubların listelerinde bulunan insanların sevdikleri bir koktely türüdür.Tekila,rom,votka,cin,portakal liköründen yapılır.

Cuba libre: İspanyollarla savaşırken romla tanışan Amerikalılar, daha sonra Küba işgali sırasında bir bardaki Amerikan askerlerinden biri rom ve kola istiyor. Kola ve romu karıştıp üstünü limon ile süslüyor.Ve cuba libre kokteyli ortaya çıkıyor.

Caipirinha: Caipirinha Brezilyalıların dünyaya tanıttığı ve sevdirdiği bir kokteyl çeşididir.Şeker şurubu,laym, kırılmış buz parçalarından oluşan bir kokteyl.