İçki satışı yapan işyerleri denetlendi

Balıkesir'de alkollü içki satışı yapan büfeler ve içkili mekanlar polis ekipleri tarafından denetlendi. Satış yasağına uymayan 6 işyerine idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir il genelinde alkol satışı yapan işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde, saat: 22.00'den sonra perakende satış yaptıkları tespit edilen toplam 6 işyerine ve kapanış saatlerine uymayan toplam 36 iş yerine idari para cezası uygulandı. Denetimlerde satılan alkollü içeceklerin son kullanma tarihlerine kadar birçok kontrolde bulunan ekipler, işletme sahiplerini de sahte içki konusunda uyarıyor.

Kaynak: İHA