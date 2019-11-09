İclal Aydın Denizli’de hayranlarıyla imza gününde buluştu

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, Denizlili hayranlarıyla imza günü etkinliğinde buluştu. Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte Aydın'a kitaplarını imzalatmak isteyen hayranları uzun kuyruklar oluşturdu.

Ünlü oyuncu ve yazar İclal Aydın, yazdığı "Üç Kız Kardeş, Unutursun, Hayat Güzeldir, Kalbimin Can Mayası ve Bir Cihan Kafes" romanları ile imza gününde okuyucuları ile buluştu. Kentteki bir alışveriş merkezinde ağırlanan ünlü oyuncu ve yazar Aydın oluşan ilgiden dolayı mutluluğunu dile getirdi. Çıkardığı kitaplar ile dikkat çeken, her kesime hitap eden ve en çok satanlar listesinde yer alan Aydın'a ilgili yoğun oldu.

İmza gününden konuşan Aydın kendisine olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Denizli'ye geldiğim için çok mutluyum, bu sevgiden eksik kalmamak için daha sık geleceğim" dedi.

Aydın'ın hayranları kitaplarını imzalatmak için adeta bir birleri ile yarışırken, alışveriş merkezi içinde uzun kuyruklar oluşturup dakikalarda beklemeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA