Gelinim Mutfakta yarışmasında her hafta 4 gelin ve 4 kayınvalide kıyasıya rekabet içerisine giriyor. Gelinlerin hünerlerini sergiledikleri Gelinim Mutfakta dün içli dışlı köfte tarifi ile ekranlarımıza geldi. İzleyiciler bu lezzetli yemeğin tarifini merak ediyorlar. Bu bağlamda, İçli dışlı köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta İçli dışlı köfte tarifi ve detayları...

İÇLİ DIŞLI KÖFTE MALZEMELER

200 gr kıyma (3 sefer çekilmiş dana kıyma )

3 bardak ince bulgur

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için;

500 gr dana kıyma (orta yağlı)

2 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

4 orta boy soğan

1 tutam maydanoz

Sosu için;

200 gr tereyağı

Pul biber

İÇLİ DIŞLI KÖFTE NASIL YAPILIR?

Bulgur yoğurma kabına konur, tuz ve ılık suyu eklenir. Üzerine tepsi kapatıldıktan sonra 15 dakika ıslamaya bırakılır.

İç malzemesi için soğan küp küp doğranır.

Tereyağı ve margarin tavada eritilir.

Eriyen yağa kıyma konulur ve suyu çekinceye dek pişirilir.

Salça ve soğan ilave edilir.

Maydanoz doğranarak içine atılır.

Tuz, pul biber ve karabiberi atılarak karıştırılır.

Ceviz sevenler bu safhada bir çay bardağı ceviz içi ilave edebilirler.

Ardından iç soğumaya bırakılır.

Islanan bulgur güzel bir şekilde yoğrulur.

Sonrasında bulgura un, irmik ve dana kıyma eti eklenerek yoğurmaya devam edilir.

Bu aşamada yoğurmak için azar azar su eklenebilir.

Hazırlanan bulgur dolapta bir iki saat üzeri kapalı olarak dinlendirilir.

Bulgur harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alınır.

Hamur yuvarlandıktan sonra baş parmakla el ıslatılır. İncecik çukur açılır ve iç harcından bir tatlı kaşığı ile doldurulur.

Hamur kapatılır, bu işlem iç harç ve hamur bitene kadar tekrarlanır.

Suyu tencerede kaynatılır, ardından bir yemek kaşığı dolusu tuz atılır.

Köfteler içine atılır ve piştikten sonra kevgir kaşık yardımıyla yüzeye çıkan içli köfteler alınır.

Tereyağı sos tavasında kızdırılır ve üzerine pul biber eklenerek içli köftelerin üzerine dökülür.

Afiyet olsun...