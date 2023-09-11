İçme suyu havuzları bakımdan geçti

Düzce Belediyesi'nin Beyköy'de bulunan İçme Suyu Arıtma Tesisinde revizyon gerçekleştirildi. Yaşanan sel afetlerinin ardından hasar tespitleri çerçevesinde tamir bakımların devam ettiği tesiste, kum filtre havuzlarının revizyon ve yenileme çalışmaları tamamlandı.

Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, şehrin içme suyunun karşılandığı Beyköy İçme Suyu Arıtma Tesisinde bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Son yaşanan sel afeti sonrasında içme suyu tedarikinin aksamaması için hızlı şekilde çalışma gerçekleştiren ve vatandaş mağduriyetini minimize eden müdürlük, tesis genelinde çalışma başlattı. Hasar tespitinin tamamlanmasıyla birlikte harekete geçen müdürlük ekipleri, bir yandan içme suyunun sağlıklı şekilde ulaştırılması için çaba sarf ederken bir yandan da tamir ve bakım noktasında başlattığı çalışmaları hızlandırdı. Eş zamanlı yürütülen çalışmalar çerçevesinde kum filtre havuzlarında revizyon ve yenileme işlemlerini de tamamlayan ekipler, tesisin sorunsuz şekilde çalışması için mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)