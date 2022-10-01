İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı görev tanımı nedir, İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı ne iş yapar, İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı Tanımı;

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İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı Maaşları

İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7126.42

Meslek Adı :

İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Su Ve Boru Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma önlemlerini uygulayarak, iş organizasyonu yapan, içme suyu hatlarının bakım ve imalatını, yeni ve ıslah edilecek içme suyu hatlarının tranşesini hazırlama, boru döşeme, vana, yangın hidrantı montajını yapma, yeni şube yolu tesis etme, boru kırığı ve şube yolu, ana musluk tamiri yapma, tranşe dolgusu tamamlama işlemlerini gerçekleştirerek yapan, su şebeke hatlarını işletme talimatlarına uygun olarak işleten ve mesleki gelişim çalışmalarına katılan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

İçme Suyu Şebekeleri İşletme Bakım Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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