İçme suyu vanasını çalan zanlı yakalandı

ELAZIĞ'da, içme suyu vanasını çalan şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren Elazığ İçme Suyu Projesi'ne ait sulama vanasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. İnceleme yapan ekipler içme suyu vanası çalanın C.E. olduğunu tespit etti. C.E., jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınırken, çaldığı vanaya ise el konuldu.

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Kaynak: DHA