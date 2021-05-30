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  3. İçme suyuna kanalizasyon karıştığı öne sürülmüştü: İSKİ'den Esenyurt'taki su zehirlenmesi iddialarına yanıt!

İçme suyuna kanalizasyon karıştığı öne sürülmüştü: İSKİ'den Esenyurt'taki su zehirlenmesi iddialarına yanıt!

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, içme suyuna kanalizasyon atıklarının karıştığı ve 100'den fazla kişinin zehirlendiği iddialarına İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yetkililerinden yanıt geldi. Açıklamada, iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

İçme suyuna kanalizasyon karıştığı öne sürülmüştü: İSKİ'den Esenyurt'taki su zehirlenmesi iddialarına yanıt!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yetkillilerince yapılan açıklamada, Esenyurt'ta şehir içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Esenyurt'ta bazı vatandaşların bulantı ve kusma gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğu, bu kişilerin rahatsızlanmalarının içme suyundan kaynaklandığı iddia edilmişti. İSKİ'den yapılan açıklamada, ilçede içme suyu hattına kanalizasyon karıştığı ve şebeke suyundan zehirlenmelerin yaşandığı iddialarının ardından ekiplerin ivedi harekete geçtiği belirtildi.

"SONUÇLAR KISA SÜREDE ÖĞRENİLECEK"

Şikayete konu olan bölgelerden ve diğer yerlerden numuneler alındığı aktarılan açıklamada, "Yapılan ilk kontrol neticesinde içme suyunda herhangi bir probleme rastlanmamıştır. Detaylı incelemeler için de numuneler alınmış olup, sonuçları kısa sürede öğrenilecektir." denildi.

İçme suyuna kanalizasyon karıştığı öne sürülmüştü: İSKİ'den Esenyurt'taki su zehirlenmesi iddialarına yanıt!

"TEKNİK AÇIDAN OLANAKLI DEĞİL"

İSKİ ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından içme suyu hatlarından periyodik numuneler alındığı ve kontrol yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

İçme suyuna kanalizasyon karıştığı öne sürülmüştü: İSKİ'den Esenyurt'taki su zehirlenmesi iddialarına yanıt!

"Bugüne kadar alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa da rastlanmamıştır. Bununla birlikte içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiaları da gerçeği yansıtmamaktadır. Atık su hatları basınçsız, içme suyu hatları ise basınçlı hatlardır.

Basınçsız hatlardaki suyun basınçlı hatlara girişi mümkün değildir. Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'içme suyuna lağım karıştığı' iddiaları, mevcut şartlarda, teknik açıdan da olanaklı değildir."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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