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İçmekten keyif aldığımız kahve artık kilo vermeye yardımcı oluyor!

Günlük hayatımızın olmazsa olmazı kahve, içerisine ekleyeceğiniz tereyağı yada hindistan cevizi yağı ile kilo yakımına yardımcı oluyor

İçmekten keyif aldığımız kahve artık kilo vermeye yardımcı oluyor!

Günlük hayatımızda olmazsa olmaz içeceklerden biri olan kahve, vazgeçilmezler arasında yer alıyor. Doğru dozda tüketildiğinde kafeinin vücutta yarattığı uyandırıcı ve metabolizma hızlandırıcı etki, oldukça faydalı olduğu uzun zamandır biliniyor. Fakat kahvenin içerisine ekleyeceğiniz hindistan cevizi yağı veya tereyağı eklemenin etkisini biliyor musunuz?

Amerika Birleşik Devletleri'nde espresso içerisine eklenen ve şeker yerine kahveyi yumuşatmak için kullanılan bu iki farklı yağ türü, oldukça büyük etkiler sunuyor. 

İçmekten keyif aldığımız kahve artık kilo vermeye yardımcı oluyor!

KİLO YAKIMINA YARDIMCI OLUYOR

Tereyağlı kahvede bulunan yüksek miktarda yağ, iştahı azaltarak kilo vermeye yardımcı oluyor. Yağ oranı sindirimi yavaşlatabilir ve daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir. Düşük karbonhidrat oranına sahip bir beslenme sistemine sahipken yağ tüketiminin olması yağ depolarında parçalanmayı sağlayarak daha fazla kilo verdirdiği biliniyor. Bu sayede tereyağlı kahve çok daha hızlı bir kilo verme deneyimi yaşamanızı sağlayabilir.

Tereyağlı kahve, kafeinin ve ihtiyaç duyulan besin değerlerine de bir arada ulaşmanızı sağlayarak kronik hastalıklardan ve halsizlikten kendinizi kurtarmanızı sağlıyor.

İçmekten keyif aldığımız kahve artık kilo vermeye yardımcı oluyor!

DAVE ASPREY: TIRMANIŞCILAR ENERJİ KAZANIYOR

Tereyağlı kahveyi dünya çapında duyulur hale getiren kişi olan Dave Asprey, aslında bir dağcı. Tibet'te yaşadığı bir tırmanma deneyimi sırasında kendisine ikram edilen tereyağlı kahveyi içtikten sonra çok daha fazla etkiyle karşılaştığını söylüyor. Tırmanışçılar, bu kahveyi enerji kazanmak ve dikkatlerini daha iyi toplayabilmek için tüketiyorlar.

İçmekten keyif aldığımız kahve artık kilo vermeye yardımcı oluyor!

HAZIRLANIŞI:

Her zamanki gibi yaptığınız kahvenin içerisine yalnızca bir kaşık tereyağı veya hindistan cevizi yağı eklemeniz yeterlidir. Kullandığınız yağın "gerçek" olduğundan emin olmanız gerekir.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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