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İçmeler sahiline ölü caretta vurdu

Nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan bir caretta carette Marmaris Siteler Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

İçmeler sahiline ölü caretta vurdu

Nesli tükenme tehlikesi nedeniyle koruma altında olan bir caretta carette Marmaris Siteler Mahallesi sahilinde vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, uzaktan sahilde hareketsiz duran caretta caretta gören vatandaşlar kaplumbağanın yaşayıp yaşamadığını kontrol etmek için sahile indi. Dalgaların sahile vurduğu deniz kaplumbağasının öldüğünü gören vatandaşlar caretta carettanın ağzında da misina fark etti. Balıkçılar tarafından denize bırakılan misinayı yutması sonucu caretta carettanın öldüğünü söyleyen vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: İHA




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