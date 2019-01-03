İstanbul5 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. İcra Müdürü ve 2 kardeşi 'zimmet' suçlamasıyla gözaltında (2)

İcra Müdürü ve 2 kardeşi 'zimmet' suçlamasıyla gözaltında (2)

Zimmetine para geçirdiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü S.D. ve kardeşi İ.D., sevk edildikleri...

İcra Müdürü ve 2 kardeşi 'zimmet' suçlamasıyla gözaltında (2)

İCRA MÜDÜRÜ İLE KARDEŞİ TUTUKLANDI

Zimmetine para geçirdiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınarak Eskişehir'e getirilen Eskişehir 6'ncı İcra Müdürü S.D. ve kardeşi İ.D., sevk edildikleri adliyede tutuklandı. S.D.'nin diğer kardeşi H.H.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.