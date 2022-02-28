İdadi ne demek, TDK'ya göre İdadi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İdadi ne demek? İdadi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi idadi kelimesi. Peki idadi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre idadi nedir, idadi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İDADİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İdadi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İdadi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre idadi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Lise derecesindeki okul



İDADİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Rahmi idadide okurken Rıza Efendi artık enikonu zengindir.

