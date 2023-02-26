İdan Nachmias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdan Nachmias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdan Nachmias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdan Nachmias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdan Nachmias 17 Mart 1997 tarihinde Ani'am şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da עידן נחמיאס şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdan Nachmias Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scoutpush by Dudu Dahan yapmaktadır. İdan Nachmias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İdan Nachmias'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İdan Nachmias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdan Nachmias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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İdan Nachmias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdan Nachmias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Kiryat Shmona

1 Temmuz 2021 yılında M. Tel Aviv

İdan Nachmias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdan Nachmias şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

İdan Nachmias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MK Golan Katzrin, Ironi Kiryat Shmona

İsrail takımında 4 numaralı formasıyla 14 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 4 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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