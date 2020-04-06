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  3. İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltı (2)

İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltı (2)

Kütahya'da görev yeri değiştirildiği için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yöneticilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.B. ve eşi H.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İdarecilere saldıran sağlık çalışanı ve eşine gözaltı (2)

SERBEST BIRAKILDILAR

Kütahya'da görev yeri değiştirildiği için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yöneticilere saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen N.B. ve eşi H.B. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA




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