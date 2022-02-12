Patpat ne demek, TDK'ya göre Patpat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İdari Destek Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKalker ne demek, TDK'ya göre Kalker kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Show TV Aziz 13. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle YoutubeFOX TV Aşk Mantık İntikam 32. bölüm full, tek parça izle | Aşk Mantık İntikam son bölüm izle Youtubeİdari Büro Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | Rusya Dışişleri Bakanlığından açıklama! "Kumpas başlattılar"Restorasyoncu Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıKaray ne demek, TDK'ya göre Karay kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Enes Batur'dan Milli Eğitim Müdürüne 'Mevlana' göndermesi! Paylaşıp anında kaldırdı!
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. İdari Destek Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İdari Destek Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

İdari Destek Görevlisi maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte İdari Destek Görevlisi iş tanımı, aylık ortalama maaşları ve iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

İdari Destek Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İdari Destek Görevlisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İdari Destek Görevlisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İdari Destek Görevlisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İdari Destek Görevlisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İdari Destek Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İdari Destek Görevlisi Maaşları

İdari Destek Görevlisi maaşı ortalama olarak aylık 8550_TL'dir. En düşük İdari Destek Görevlisi maaşı 7250_TL, En yüksek ise 9850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İdari Destek Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İdari Destek Görevlisi İş İlanları İçin Tıklayın

nekadar.jpg

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4110.11

Meslek Adı :

İdari Destek Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Genel Büro Elemanları İle Klavye Kullanan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Genel Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Genel Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

İdari Destek Görevlisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki İdari Destek Görevlisi maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?

maaşı ne kadar 2022

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT