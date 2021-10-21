İdari İşler Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 İdari İşler Müdürü Maaşları ve İş İlanları

İdari İşler Müdürü görev tanımı nedir, İdari İşler Müdürü ne iş yapar, İdari İşler Müdürü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? İdari İşler Müdürü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İdari İşler Müdürü Tanımı;

Görev aldığı firmanın, yemek, ulaşım, güvenlik, temizlik gibi destek hizmetlerini planlar ve yöneten kişidir.

İdari İşler Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2021 İdari İşler Müdürü Maaşları

İdari İşler Müdürü maaşı ortalama aylık 6.500- TL’dir. En düşük İdari İşler Müdürü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 13.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İdari İşler Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur İdari İşler Müdürü İş İlanları İçin Tıklayın

İdari İşler Müdürü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

İdari İşler Müdürü Ne İş Yapar?

İdari personeli denetlemek,

İdari işlerle ilgili malzeme ihtiyaçlarını belirlemek, siparişlerinin verilmesini sağlamak ve takibini yapmak,

Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma ve soğutma gibi bina hizmetlerinin kontrolünü sağlamak ve oluşabilecek sorunların çözümü için destek vermek,

Kırtasiye, temizlik ve sarf malzemesi, küçük demirbaşlar ile diğer malzemelerin tedariğini yaptırmak, stoklarını takip ettirmek,

İdari işlerle ilgili maliyetleri kontrol etmek ve maliyet azaltıcı çalışmalar yapmak,

Mutfak ve yemekhane hizmetlerinin denetim ve işleyişini organize etmek,

Bina bakım ve onarım faaliyetlerinin, şirketin prosedür ve yönetmeliklerine uygun şekilde gerçekleşmesini sağlamak,

Teknik cihazların koruyucu bakım, onarım ve yenileme faaliyetlerini takip etmek,

İdari işler kapsamında satın alınan tüm hizmetleri kayıtlara geçirmek,

İdari işlerle ilgili iç ve dış yazışmaları ve raporlamaları yapmak ve bunların dosyalanmasını sağlamak,

Personel servisi, kiralık araç ve akaryakıt hizmetleri takibi ve organizasyonunu sağlamak,

Şirketin iç ve dış alanlarının düzenleme, bakımı ve temizliğiyle ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.

İdari İşler Müdürü Meslek Ana Grubu

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Finans Müdürleri

İdari İşler Müdürü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde İdari İşler Müdürü mesleğinin meslek kodu 1211.03 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki İdari İşler Müdürü maaşlarına ek sizlerde İdari İşler Müdürü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?