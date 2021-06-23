İdari izinler kalktı mı? Kamuda idari izin bitti mi son dakika 2021? Resmi Gazete'de yayınlandı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kamuda çalışan binlerce personel esnek saatlerde çalışabiliyor veya izinli sayılıyordu. Bu durum 21 Haziran 2021 tarihinde yapılan kabine toplantısı ile birlikte yeniden gündeme gelmişti. Temmuz ayı itibariyle geçerli olacak kararın ardından şehirler içi toplu taşıma, şehirler arası seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları olmak üzere yasaklar ve idari izinler ile ilgili son durum açıklandı. Bunun üzerine "İdari izinler kalktı mı 2021 ? Kamuda idari izin bitti mi son dakika 2021? " sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı'ndan beklenen açıklama geldi.

İDARİ İZİNLER KALKTI MI 2021? RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!

Kabine toplantısı sonrasında idari izinlerin kaldırılıp, kaldırılmadığı merak konusu oldu. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmazken 1 Temmuz itibariyle başlayacak olan yeni normalleşme döneminin kurallarının duyurulacağı bildirilmişti, o genelge yayınladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgeye göre, 14 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu 2021/8 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldı. 1 Temmuz itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

KAMUDA İDARİ İZİN BİTTİ Mİ SON DAKİKA 2021?

Kamu kurumlarında idari izin uygulaması alınan son karara göre 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlar normal düzene geçiyor.

İdari izinlere ilişkin alınan bir önceki kararda şu ifadelere yer verilmişti:

"60 yaş ve üzerinde olanlar, Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı bulunanlar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar da idari izinli olacak. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılacak.''

Peki bu ifadeler geçerli mi?

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar arasında; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir önceki toplantıda "Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor. Kamu ve özel sektördeki iş ve işlemlerin tamamında Sağlık Bakanlığının hazırladığı salgın yönetimi ve çalışma rehberlerine uyulması hassasiyetle takip edilecektir. HES Kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konuyla ilgili diğer ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm bu kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerine yer vermişti.