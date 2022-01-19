İdari Ve Mali İşler Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 İdari Ve Mali İşler Müdürü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde İdari Ve Mali İşler Müdürü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; İdari Ve Mali İşler Müdürü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan İdari Ve Mali İşler Müdürü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

İdari Ve Mali İşler Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İdari Ve Mali İşler Müdürü Maaşları

İdari Ve Mali İşler Müdürü maaşı ortalama olarak aylık 11875_TL'dir. En düşük İdari Ve Mali İşler Müdürü maaşı 8750_TL, En yüksek ise 15000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR İdari Ve Mali İşler Müdürü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1211.05

Meslek Adı :

İdari Ve Mali İşler Müdürü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Finans Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İdari ve Mali İşler Müdürü;İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

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