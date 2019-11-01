İddaa tahminleri | Banko maçlar 1 Kasım 2019

İddaa tahminleri aramalarında iddaaseverlerin kuponlarını oluşturmalarına yardımcı olacak banko maçları hazırladık. İddaa tahmini, banko maç, banko maç tahminleri gibi aramaların yanıtlarını arayanlar için uzman kadromuzun hazırlamış olduğu günün iddaa tahminlerine göz atabilirsiniz. İşte banko maçlar 1 Kasım 2019

Banko maçlar 1 Kasım 2019

20:30 Hannover 96 v SV Sandhausen 1 1.75 21:00 Zwickau v Großaspach 1 1.45 21:00 Esbjerg v AC Horsens 1 1.75 T. ORAN 4.44

İki ekipte son maçlarını kaybetti. Esbjerg hücumda zorlanıyor. Son dönemde alınan kötü sonuçların ardından ev sahibinde göreve Lars Olsen getirildi. Uzun yıllar Randers ve Odense’de görev yaptıktan sonra halen Faroe Adaları Milli takımındaki görevini sürdüren Lars Olsen , 1991-1992 sezonunda Trabzonspor forması da giymişti. Lars Olsen’in gelişi ile Esbjerg evinde reaksiyon gösterecektir. Horsens’de cezalı olan as kaleci Lansing ile orta sahadan Jacobsen yok. Esbjerg evinde galibiyete yakın olan taraf.

İddaa tahminleri

İddaa tahminleri aramalarında iddaaseverlerin kuponlarını oluşturmalarına yardımcı olacak banko maçları hazırladık. İddaa tahmini, banko maç, banko maç tahminleri gibi aramaların yanıtlarını arayanlar için uzman kadromuzun hazırlamış olduğu günün iddaa tahminlerine göz atabilirsiniz. İşte banko maçlar 1 Kasım 2019

Galatasaray - Rizespor İddaa Tahmini

Galatasaray tıpkı Sivasspor maçı öncesi olduğu gibi daha genç ve aç oyuncularını oynatacağı bir rotasyona gidiyor. Bu durum Galatasaray'ın iç sahada enerjisini yükseltiyor ve temposu daha yüksek bir maç ortaya çıkarıyor. Ayrıca Rize de, Sivasspor gibi hücumda hareketli, kontra atağa yatkın bir takım. Bu yüzden tıpkı Galatasaray - Sivasspor maçı öncesi söylediğim gibi bu maç için de üst diyorum.

Antalya Beşiktaş iddaa yorumu

Antalyaspor savunmada çok sayıda bireysel hata yapıyor ve son haftalarda çok kırılgan bir yapıdalar. Teknik direktör Bülent Korkmaz sürekli istifaya çağrılıyor. Beşiktaş'ta ise derbi takıma büyük bir moral verdi ve bu maçı kazanmak için çok istekliler. Antalyaspor'un kırılgan yapısı ve Beşiktaş'ın yüksek motivasyonu hesaba katıldığında bu maçı Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum.

Denizlispor Sivasspor canlı skor iddaa

Denizlispor yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek ile geçen hafta kazandı, kupada farklı galip geldi ve şimdi taraftarı önünde oldukça moralli. Karşılarında ise bu ligin en iyi hücum eden takımlarından Sivasspor var. Buna karşın Sivasspor, savunma sorunlarını ise çözemiyor. Bu maçta iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum.

Kayserispor - Fenerbahçe maçı iddaa oranı

Kayserispor ekonomik açıdan çok zor günler geçiriyor ve ligin en kırılgan takımı konumundalar. Fenerbahçe ise fiziksel olarak da oyun olarak da ligin en kuvvetli, en formda ekibi. Ben bu maçta Fenerbahçe'nin sürprize izin vermeyeceğini ve kazanacağını düşünüyorum.