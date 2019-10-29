İddaa tahminleri | Banko maçlar 29 Ekim 2019

İddaa tahminleri aramalarında iddaaseverlerin kuponlarını oluşturmalarına yardımcı olacak banko maçları hazırladık. İddaa tahmini, banko maç, banko maç tahminleri gibi aramaların yanıtlarını arayanlar için uzman kadromuzun hazırlamış olduğu günün iddaa tahminlerine göz atabilirsiniz. İşte banko maçlar 29 Ekim 2019

Banko maçlar 29 Ekim 2019

Barcelona - Valladolid / İY 1 / 1.32

Brescia - Inter / MS 2 / 1.42

Alaves - Atletico Madrid / MS 2 / 1.60

Toplam Oran: 3.00

İddaa tahminleri

İddaa tahminleri aramalarında iddaaseverlerin kuponlarını oluşturmalarına yardımcı olacak banko maçları hazırladık. İddaa tahmini, banko maç, banko maç tahminleri gibi aramaların yanıtlarını arayanlar için uzman kadromuzun hazırlamış olduğu günün iddaa tahminlerine göz atabilirsiniz.

Barcelona - Valladolid iddaa tahmini

Barcelona ile Valladolid, İspanya La Liga maçında karşı karşıya gelecek. Barcelona ile Valladolid arasında oynanan son 3 maç 0-1 gol aralığında sona erdi. Barcelona yakın tarihte oynanan son 2 maçta rakibini mağlup etti. Barcelona son 6 resmi maçının tamamını kazandı. Valadolid son 6 maçından 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Barcelona'nın bu karşılaşmada ilk yarıyı önde kapatmasını bekliyoruz.

Brescia - Inter iddaa tahmini

Brescia ile Inter, İtalya Serie maçında kozlarını paylaşacak. Inter, Brescia deplasmanına çıktığı son 4 maçın 3'ünden galibiyetle ayrıldı. Bresica sahasında oyunadığı son 3 maçtan galibiyet çıkaramadı. Aynı zamanda Inter de deplasmandaki son 4 lig maçını kazanamadı. Barcelona ve Juventus mağlubiyetleriyle sarsılan Inter, ardından çıktığı 3 maçtan 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Inter'in Brescia deplasmanından 3 puanla dönmesini bekliyoruz.

Alaves - Atletico Madrid iddaa tahmini

Alaves ile Atletico Madrid, İspanya La Liga maçında karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid, Deportivo Alaves ile oynadığı son 4 maçı gol yemeden kazandı. İki takım arasındaki son 5 maçın hiçbirinde karşılıklı gol olmadı. Deportivo Alaves son 7 maçından 5 mağlubiyet elde etti. Atlercio Madrid son 9 maçını kaybetmedi ve 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Atletico Madrid, Deportivo Alaves deplasmanında favori gösteriliyor.