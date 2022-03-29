ATV Müge Anlı FULL izle bugün 29 Mart 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeStefan Kuntz'dan İtalya'ya farklı tarife! Kadroda revizeye gitti, birçok isim kesik yedi! İşte Milli takımın 11'iPendik halkı illallah etti! Boş arazide toplanan çingene halkı bina kapısı, pencere, doğalgaz saati demeden ne varsa çalıyor! "Belediyemiz çözüm bulacaktır"Son dakika | 4.5 saat sürdü! Rusya - Ukrayna müzakeresi sona erdi! "Türkiye de garantör olsun" talebiGönül Dağı’nın yakışıklı oyuncusu Berk Atan alkollü araç kullanırken yakalandı! Ünlü oyuncunun ehliyetine el konuldu!Alman gazeteci, köşesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayırdı: Dünya İstanbul'a bakıyor ve barış umuyorGelinim Mutfakta 29 Mart 2022 Salı puan durumu | 29 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?TÜSİAD Başkanı Orhan Turhan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? Orhan Turhan hayatı ve biyografisiBu indirime bakmadan sakın araba almayın! Toyota Yaris Hybrd fiyatlarını dibe çekti! İndirimi görenler bayiye koştu!Tam araları düzeldi derken Demet Akalın bombayı ortaya attı! Buse Varol'u açık açık uyardı! Alişan hakkında ne biliyor?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. YEREL
  3. İddia uğruna denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi!

İddia uğruna denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi!

Arkadaşlarıyla bir iddiaya giren lise öğrencisi denize atladı! Hayatını kaybetti!

İddia uğruna denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi!

Anadolu Ajansı'nın haberine göre 16 yaşındaki lise öğrencisi Samet Umut Öner Çanakkale'de bir iskelede arkadaşlarıyla iddiaya girdi. Ardından denize atlayan Samet bir süre sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine arkadaşları polise haber verdi. İskelede bulunan iki kişi ise Öner'i aramak için denize girdi.

İddia uğruna denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi!

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi su altı ekipleri çalışması sonucu sudan çıkarılan Öner'in cesedi oldu. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

İddia uğruna denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi!

İddia uğruna denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi!

 

 

  

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT