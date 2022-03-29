İddia uğruna denize atlayan lise öğrencisi yaşamını yitirdi!

Anadolu Ajansı'nın haberine göre 16 yaşındaki lise öğrencisi Samet Umut Öner Çanakkale'de bir iskelede arkadaşlarıyla iddiaya girdi. Ardından denize atlayan Samet bir süre sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine arkadaşları polise haber verdi. İskelede bulunan iki kişi ise Öner'i aramak için denize girdi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi su altı ekipleri çalışması sonucu sudan çıkarılan Öner'in cesedi oldu. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.