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  3. İddialara ilişkin flaş açıklama! İsmail Atasoy: Haberler tamamen asılsızdır

İddialara ilişkin flaş açıklama! İsmail Atasoy: Haberler tamamen asılsızdır

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim kurulu üyesi ve Basın Sözcüsü İsmail Atasoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada MKE Ankaragücü Spor Kulübü, teknik direktör ve yönetimini hedef alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İddialara ilişkin flaş açıklama! İsmail Atasoy: Haberler tamamen asılsızdır

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim kurulu üyesi ve Basın Sözcüsü İsmail Atasoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MKE Ankaragücü Spor Kulübü, teknik direktör ve yönetimini hedef alan haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

Atasoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan kulübümüzü, teknik direktörümüzü ve de yönetim Kurulumuzu hedef alan haberler tamamen asılsızdır.

Camia olarak kalan 5 müsabakaya konsantre olup, güzel günlere hep birlikte ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

İddialara ilişkin flaş açıklama! İsmail Atasoy: Haberler tamamen asılsızdır

Berkem Temizel
Gece Editörü
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