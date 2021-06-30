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  3. İddialı mezun! Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mezuniyette giydiği derin yırtmaçlı eteği dikkat çekti!

İddialı mezun! Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mezuniyette giydiği derin yırtmaçlı eteği dikkat çekti!

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki küçük kızı Derin Talu liseden mezun oldu. Derin Talu'nun mezuniyet için giymeyi tercih ettiği yırtmaçlı eteği olay oldu.

İddialı mezun! Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mezuniyette giydiği derin yırtmaçlı eteği dikkat çekti!

Eski spiker, Türkiye güzeli, oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli ve Eren Talu'nun 17 yaşındaki kızı Derin Talu, liseyi bitirdi. Mezuniyet günü çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Derin Talu’nun fotoğrafları olay oldu.

KIYAFETİ OLAY OLDU

Derin Talu mezuniyet töreni için transparan bluz altına giydiği beline kadar yırtmaçlı eteğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti. 

Mezun olan Derin Talu'yu bu özel gününde ailesi yalnız bırakmadı. Defne Samyeli ise Derin'in paylaşımına kalp ve alkış emojileri ekleyerek, kızını tebrik etmeyi ihmal etmedi.

İddialı mezun! Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mezuniyette giydiği derin yırtmaçlı eteği dikkat çekti!

Ayrıca Deren Talu da kardeşini yalnız bırakmayıp katıldığı törende sosyal medya hesabında paylaşım yaparak "Benim bebeğim" notunu ekledi.

İddialı mezun! Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mezuniyette giydiği derin yırtmaçlı eteği dikkat çekti!

Öte yandan Talu, geçtiğimiz şubat ayında mezuniyet fotoğrafı çektirmişti.

İddialı mezun! Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun mezuniyette giydiği derin yırtmaçlı eteği dikkat çekti!

1995 yılında mimar Eren Talu ile nikah masasına Defne Samyeli, 2011'de boşanmıştı. Çiftin 24 yaşında Deren Talu ve 17 yaşında Derin Talu adında iki kızı var.

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