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İddianame hazır! Thodex'in firari CEO'su için istenen ceza belli oldu!

Thodex'in firari CEO'su Faruk Fatih Özer'in 3 ayrı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame hazır! Thodex'in firari CEO'su için istenen ceza belli oldu!

Kripto para borsası Thodex'e yönelik soruşturmada aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Firari Faruk Fatih Özer için 3 suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis istendi.

İddianame hazır! Thodex'in firari CEO'su için istenen ceza belli oldu!

İDDİANAME HAZIR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kullanıcıların "Thodex" adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine 22 Nisan'da soruşturma başlatılmıştı.

İddianame hazır! Thodex'in firari CEO'su için istenen ceza belli oldu!

Faruk Fatih Özer'in 20 Nisan'da yurt dışına çıktığı resmi belge ve kayıtlarla doğrulanırken, şirketin resmi adreslerinde herhangi bir faaliyet olmadığı belirlenmişti.

İddianame hazır! Thodex'in firari CEO'su için istenen ceza belli oldu!​​​​​​​

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Özer'in de arasında bulunduğu 21 şüpheli hakkında iddiame hazırlandı. Özer hakkında 40 bin 562 yıla kadar hapis cezası istendi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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